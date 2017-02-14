Украина

14-го февраля, Астана сыграет на учебно-тренировочных сборах в Турции против участника группового этапа Лиги Европы УЕФА луганской Зари.

Интересно, что этот матч станет четвертым за последние четыре года между этими командами. Капитан Зари Никитой Каменюка поделился мнением о матче против чемпиона Казахстана.

"К счастью процесс восстановления идет, прошел дополнительное обследование в Италии, разрешили работу на поле с мячом. Пока рано говорить об общей группе, самому хочется уже увеличить объем работы, но колено сделать это не позволяет. Тем не менее, уже приятно находится рядом с командой, ездить в одном автобусе на тренировки", — сказал Никита Каменюка.

"Каждая команда будет решать свою задачу. И мы, и Астана, готовимся к сезону, сейчас задача Зари — наиграть состав, чтобы успешно подойти к возобновлению чемпионата Украины. Но, несмотря на то, что игра носит товарищеский характер, каждый хочет победить".

"Все матчи получились боевые. Действительно мы играем между собой каждый год в Турции последние четыре года, Астана при этом становится чемпионом, а мы поднимаемся в турнирной таблице. Надеюсь, в этом сезоне традиция продолжится", — резюмировал фланговый защитник Зари в интервью официальному сайту Астаны.