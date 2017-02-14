Луганская Заря продолжает готовиться к возобновлению Премьер-лиги.
АРТЕМ ГОРДИЕНКО, ZARYA-LUGANSK.COM
14 февраля 2017, 12:17
Официальный сайт Зари отрапортовал о кадровой ситуации в команде. Выздоровел форвард Гегам Кадимян, который пропустил из-за недомогания матч против Локомотива.
Защитник же Артём Гордиенко вернулся в Запорожье восстанавливаться после травмы, полученной ранее. Температурил Иван Петряк, поэтому неизвестно, увидим ли мы его сегодня в матче против Астаны.
Матч Заря — Астана начнется в 15:00.