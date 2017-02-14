Украина

Луганская Заря продолжает готовиться к возобновлению Премьер-лиги.

Официальный сайт Зари отрапортовал о кадровой ситуации в команде. Выздоровел форвард Гегам Кадимян, который пропустил из-за недомогания матч против Локомотива.

Защитник же Артём Гордиенко вернулся в Запорожье восстанавливаться после травмы, полученной ранее. Температурил Иван Петряк, поэтому неизвестно, увидим ли мы его сегодня в матче против Астаны.

Матч Заря — Астана начнется в 15:00.