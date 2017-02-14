Карпаты сыграли вничью с датским клубом Б93 (2:2).
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14 февраля 2017, 12:31
В первом контрольном матче дня принимала участие молодежная команда львовского клуба, которая поединком с датчанами завершила сборы.
Карпаты — Б93 2:2
Голы: Лебедь, 14, Войтович, 86 — ?
Карпаты: Мозиль (Данилив, 67), Стасишин, Виздрик (Веремеенко, 72), Сениця (Скотаренко, 46), Лебеденко (Завинский, 70), Малашевский (Сильченко, 67), Толочко, Лебедь, Саламаха (Саутин, 60), Войтович, Заикин (Гладкий, 46).
Б93 (стартовый состав): Чанг, Вандер, Люндсгаард, Саламе, Кристоферсон, Монтано, Вальтер, Саланди, Моуритц, Бюр, Рошани
Удаление: Саламаха, 59 (грубая игра, был заменен).