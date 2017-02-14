Украина

Стали известны некоторые детали сделки между Динамо и Лехом по трансферу защитника Тамаша Кадара.

Напомним, несколько дней назад защитник Леха Тамаш Кадар перешел в Динамо. Игрок подписал с клубом контракт на четыре года, а финансовые детали сделки не сообщались.

О некоторых подробностях трансфера рассказал вице-президент Леха Петр Рутковски в интервью изданию wyborcza.pl.

"Динамо будет платить в рассрочку. Мы понимаем, что такую внушительную сумму трудно погасить одним платежом", - сказал Рутковски.

Напомним, что вчера Кадар дебютировал за Динамо в товарищеском матче против швейцарского Кеница (0:0).