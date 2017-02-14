Украина

Полузащитник Зари Игорь Харатин поведал над чем сейчас работает команда.

"Сейчас пробуем разные концепции игры, можно так сказать. Пытаемся больше контролировать мяч, игру, быстрее вступать в отбор. Сейчас работаем именно над этим", — сказал Харатин в интервью телеканалу Футбол 1.

Также полузащитник ответил на вопрос, что же важнее для футболиста: получить теоретические знания или практику на поле.

"Нельзя сравнивать. И то, и то очень важно. Важно делать выводы и из тренировочного процесса, и из теории", — сказал Игорь.

Напомним, первый официальный матч после зимней паузы Заря проведет 25 февраля против киевского Динамо.