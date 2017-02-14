Украина

Опытный украинский специалист Вячеслав Грозный не планирует уходить на пенсию.

Вчера Грозный покинул тбиллиское Динамо по семейным обстоятельствам.

"Я был доволен работой в Динамо, но так сложились обстоятельства. Президент клуба понял, что мне нужно некоторое время, чтобы решить личные вопросы, поэтому и отпустил меня", — поведал Грозный в интервью телеканалу Футбол 1.

"Конечно, я не собираюсь завершать тренерскую карьеру, у меня есть желание работать, мне это интересно, я люблю эту работу, но сейчас нужно решить ряд вопросов".