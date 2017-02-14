Карпаты — Фремад Амагер 0:1

Гол:?

Карпаты: Боровик — Нестеров, Дитятьев, Мирошниченко, Зубейко, Клец (Филимонов, 69), Завийский (Хомченко, 81), Худобяк, Гуцуляк (Чачуа, 62), Ксенз, Конти (Рожерио Алвес, 71)

Фремад Амагер: Хаслинг — Габель, Мортинсен, Рнонзеп, Енсен, Сеноглу, Абдалаш, Кааду, Ндунгу, Фриис, Ватнсдул

Удаления: Мирошниченко, 80, Дитятьев, 88  