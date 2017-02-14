В рамках контрольного поединка на учебно-тренировочном сборе в Турции, львовские Карпаты проиграли датскому коллективу Фремад Амагер (0:1).
twitter.com/fckarpatylviv
14 февраля 2017, 18:15
Карпаты — Фремад Амагер 0:1
Гол:?
Карпаты: Боровик — Нестеров, Дитятьев, Мирошниченко, Зубейко, Клец (Филимонов, 69), Завийский (Хомченко, 81), Худобяк, Гуцуляк (Чачуа, 62), Ксенз, Конти (Рожерио Алвес, 71)
Фремад Амагер: Хаслинг — Габель, Мортинсен, Рнонзеп, Енсен, Сеноглу, Абдалаш, Кааду, Ндунгу, Фриис, Ватнсдул
Удаления: Мирошниченко, 80, Дитятьев, 88