Подопечные Сергея Реброва в контрольной встрече минимально переиграли представителя китайской Суперлиги (1:0).
Динамо, Football.ua
14 февраля 2017, 19:23
Динамо — Бейцзин Гоань 1:0
Гол: Ярмоленко, 23
Динамо: Рудько (Бущан, 46) — Морозюк, Вида, Пантич, Антунеш — Гармаш (Ориховский, 67), Шепелев, Буяльский — Ярмоленко (Цыганков, 46), Гонсалес — Беседин (Яремчук, 61)
Бейцзин: Янг Жи, Ю Янг, Ли Лей, Ральф, Жанг Ксяобин, Жанг Чиминг, Тайян Джинг, Жу Чаокинг, Пенгксянг, Ренато Аугусто, Джианг Тао
Предупреждения: Морозюк, Буяльский — Тао