В рамках подготовки к весенней части текущего сезона одесский Черноморец проведет спарринг с представителем элитного дивизиона Казахстана — Атырау.
Черноморец, Фото Богдана Зайца, Football.ua
14 февраля 2017, 21:29
Напомним, что сейчас команда Александра Бабича работает на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Как сообщает официальный сайт Моряков, завтра Черноморец сыграет контрольный матч против казахстанского Атырау.
Начало игры в 16:30 по Киеву.
Интересно, что ранее одесситы уже встречались с Атырау в Турции — в январе 2012 года Черноморец переиграл казахстанский коллектив со счетом 2:0.