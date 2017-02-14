Украина

В рамках подготовки к весенней части текущего сезона одесский Черноморец проведет спарринг с представителем элитного дивизиона Казахстана — Атырау.

Напомним, что сейчас команда Александра Бабича работает на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Как сообщает официальный сайт Моряков, завтра Черноморец сыграет контрольный матч против казахстанского Атырау.

Начало игры в 16:30 по Киеву.

Интересно, что ранее одесситы уже встречались с Атырау в Турции — в январе 2012 года Черноморец переиграл казахстанский коллектив со счетом 2:0.