Украина

Нападающий полтавской Ворсклы Дмитрий Хлебас рассказал о финансовой ситуации в клубе.

Напомним, что у полтавчан есть задолженности как перед нынешним составом команды Василия Сачко, так и перед бывшими игроками, такими как защитник Алексей Дитятьев и полузащитник Олег Голодюк.

По информации канала Футбол 1, в конце февраля наставник Ворсклы встретится с руководством клуба, чтобы обсудить вопрос долгов перед командой.

В то же время 22-летний Хлебас, права на которого принадлежат киевскому Динамо, подтвердил, что финансовая ситуация в клубе начинает улучшаться.

"Есть долги, но клуб старается их выплачивать, чтобы сократить их размер", — заявил журналистам форвард Ворсклы.

"Постепенно ситуация меняется в лучшую сторону. И мы надеемся, что в итоге все долги погасят".