Украина

Главный тренер луганской Зари Юрий Вернидуб поделился своими впечатлениями от спарринга с казахстанской Астаной (0:1).

Стоит отметить, что Астана, как и Заря, участвовала в групповом раунде текущего розыгрыша Лиги Европы, а также является действующим чемпионом Казахстана.

"Мы не первый год играем с Астаной. Это хороший соперник, постоянный участник еврокубков. Всегда приятно с ними сыграть. Но сегодня мы, к сожалению, уступили", — заявил наставник луганчан в интервью клубной пресс-службе.

"Астана забила хороший гол после хорошо разыгранной комбинации. Но в принципе, игра была равная. Что у них, что у нас моментов было крайне мало. Вся игра сосредоточилась в центре".

"25 февраля мы уже стартуем в чемпионате. Пока еще ребята под нагрузками. Под нагрузками потренируемся еще дня три".

"Будем ответственно готовиться к игре с киевским Динамо и надеемся достойно завершить чемпионат".

Напомним, что 25 февраля в рамках 19-го тура нынешнего розыгрыша УПЛ Заря примет на своем поле Динамо. Начало игры в 14:00.