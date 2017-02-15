Украина

Полузащитник Стали Максим Каленчук поделился своими впечатлениями после мачта с Актобе (2:0), а также отметил важность результатов товарищеских матчей.

Позавчера Сталь одолела в товарищеском матче Актобе — 2:0.

"Актобе — хорошая команда, которая показывает качественный футбол. Они давали нам играть, и сами играли. Но у нас хорошо получалось перестраиваться и закрывать зоны, поэтому им практически ничего не удалось создать у наших ворот", — цитирует Каленчука официальный сайт Стали.

"Важен ли результат спаррингов? Конечно, важен. Какой смысл тогда выходить на поле, если ты не собираешься выигрывать? Всегда стремишься к победе".

"Какие впечатления от сборов? Все построено очень грамотно. Мы работаем по приборам, которые показывают наше состояние, и за счет их, а вернее по их показаниям тренерский штаб определяет тот или иной компонент, который нам нужно подтянуть и доработать".