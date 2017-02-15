Полузащитник Артем Полярус рассказал о ходе восстановления после травмы.
АРТЕМ ПОЛЯРУС, FCO.COM.UA
15 февраля 2017, 17:41
Напомним, в декабре прошлого года Полярус был прооперирован и с тех про проходил курс реабилитации.
"Прошло два месяца. Восстановление проходит даже немного быстрее, чем ожидалось", — сказал Полярус.
"Я на каждой тренировке с радостью подхожу к мячу. Когда начну тренироваться в полную силу, невозможно будет остановить", — добавил игрок.
В текущем сезоне Полярус провел за Александрию 10 матчей в УПЛ и забил 1 гол.