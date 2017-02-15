Украина

Полузащитник Александрии Михаил Козак рассказал, как проходит его восстановление после матчей и изнурительных тренировок.

"Это один из лучших видов восстановления — лед, холодная вода. Самое быстрое восстановление", — сказал Козак.

"В первые дни было трудно адаптироваться, но сейчас уже привыкли к холоду, можем до трех минут в такой ванне со льдом просидеть, а после этого — согреться в сауне. И по два раза так заходим".

"Очень классное восстановление. Это очень хорошо для мышц. Ноги отпускает после больших нагрузок, когда есть "крепатура", холод лучше всего помогает".

В текущем сезоне Козак провел за Александрию 11 матчей в УПЛ.