В рамках товарищеского матча Днепр минимально проиграл Локомотиву из Тбилиси (1:2).
FCDNIPRO.UA
15 февраля 2017, 18:18
Днепр — Локомотив 1:2
Голы: Лунев, 86 - Убилава, 61, Рехвиашвили, 81
Днепр: Баштаненко (Кучер, 46), Влад (Полевой, 46), Адамюк Владимир (Нагиев, 82), Вакулко Юрий, Кочергин, Чеберячко (Лопыренок,), Довбик (Баланюк, 38), Чеберко (Кожушко, 70), Сваток, Ротань (Когут, 46), Лунев
Локомотив Тбилиси: Кудрадзе (Шерозия, 65), Чантурия (Дзебниаури, 77), Рехвиашвили, Сихарулидзе (Гавашелишвили, 63), Кавтарадзе, 14. Кикабидзе (Читеишвили, 77), Гонгадзе, Комахидзе, Габадзе (Томашвили), Убилава, Самуркасов (Диасамидзе, 46, Бугридзе, 84)
Предупреждения: Ротань, Вакулко, Лопыренок - Чантури