Украина

Полузащитник Зари Артем Гордиенко пока не знает, на сколько травма выбила его из строя.

Недавно сообщалось, что футболист луганской команды улетел из расположения коллектива в Турции и вернулся в Украину. Всему виной — травма ахилла, которая не позволяет игроку работать в общей группе.

"В Турции у меня воспалился ахилл. Сейчас, как раз, прохожу лечение. Когда вернусь на поле? Пока не могу искать. Это будет известно позже", — заявил 25-летний полузащитник в интервью Sport Arena.

Артем Гордиенко без ограничений занимался с командой в начале первого сбора в Турции, но под конец двухнедельного цикла перестал выступать.

В текущем сезоне на счету 25-летнего центрхава 15 матчей и 2 мяча во всех турнирах за Зарю.