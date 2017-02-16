Полузащитник Стали Денис Васин прокомментировал беспроыгрышную серию команду на сборах, а также об изменениях в подготовке после прихода тренерского штаба под руководством Леонида Кучука.
денис васин, фк сталь
16 февраля 2017, 09:22
О товарищеских матчах:
"С Пахтакором я игру не видел, а если сравнивать матч против Актобе и Вождовцем, то с сербами было сложнее, в первую очередь потому, что они более несдержанны и недисциплинированны. Они постоянно нас провоцировали".
А что касается Актобе, то это хорошая команда, просто первый тайм мы лучше играли, а во втором немного отдали инициативу. Но у соперника моментов не было, а мы свои два реализовали, но еще много и не забили".
О том, что Сталь в товарищеских матчах не проигрывает:
"Проигрывать всегда неприятно, а побеждать наоборот радостно. Даже сложно что-то сказать по этому поводу. Мы стараемся выполнять то, что требует он нас тренер, наигрывая нужные схемы. Поэтому сейчас результат на сборах не важен, а чемпионат всё покажет".
О большем, в сравнении с УПЛ, количестве забитых голов:
"Тут всё вместе в совокупности. Понятно, что тут есть и те плоды работы, которую мы сейчас проводим на сборах. Мы тяжело работаем, много новой информации, и пока мы привыкаем к новым требованиям. Главное теперь это всё перенести на чемпионат".
О впечатлениях от сборов:
"Сборы, конечно, тяжелые, но всё равно много интересного. Начиная от разминки и всяких мелочей, и заканчивая различными схемами, тактиками и перестроениями".
О весне 2017-го для Стали:
"Какая будет Сталь — это мы еще увидим, а то, что изменения уже есть, так это видно в каждом из нас, в каждом из футболистов и персонале. Это видно во всём".