Украина

Главный тренер Карпат Олег Дулуб рассказал о том, что клуб еще не завершил трансферную кампанию, а также рассказал о том, почему часть игроков на просмотре не подошли команде.

"Еще есть позиции, на которые мы продолжаем искать игроков. В матчах против Самтредии (2:0), солигорского Шахтера (1:0) и минского Динамо (2:1) играл состав, близкий к оптимальному. Конечно, некоторым новым игрокам необходимо время на адаптацию", — цитирует слова главного тренера бело-зеленых официальный сайт клуба.

"Недавно я разговаривал с президентом Петром Дыминским по поводу того, почему не подошли новички. Мы сошлись во мнении, что Карпаты нуждаются в хорошем селекционном отделе. Половина потенциальных новичков была не готова".

"Медицинские тесты показывали, что игроки вроде и квалифицированные, но у каждого из них разный уровень готовности. К тому же, это легионеры, а они должны быть сильнее наших ребят".

"До 28 февраля будем искать новых игроков. Может быть, будут еще приобретения. И это не те люди, которые были на сборах", — резюмировал наставник львовян.

Этой зимой львовяне усилились пятью игроками: вратарем Евгением Боровиком, защитниками Алексеем Дитятьевым, Кристианом Пасом, хавбеками Артемом Филимоновым и Виктором Хомченко. Вернулся также из аренды Вильярреала и полузащитник Алексей Гуцуляк.