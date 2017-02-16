Украина

Главный тренер Динамо Сергей Ребров рассказал о зимней подготовке команды, отсутствии Мораеса и Рыбалки в первом официальном матче года, а также прогрессе молодых исполнителей.

О состоянии команды за менее, чем 10 дней до матча против Зари:

"Все покажут первые официальные матчи. Нам не удалось, конечно, сыграть с теми соперниками, с которыми мы планировали (например, с Малагой), но ничего страшного в этом нет. Нашли замену, хотя на заключительном этапе сборов, когда многие чемпионаты уже возобновились, это не так просто. Впрочем, в общем количеством и качеством спаррингов мы удовлетворены".

"Степень готовности, еще раз повторюсь, увидим и поймем в марте, но по анализу интенсивности игры наши показатели растут. Надеюсь, что в последних двух контрольных матчах ребята продемонстрируют свою максимальную на данный момент подготовку".

О дисквалификации Рыбалки и Мораеса на игру против луганской команды:

"Я всегда говорил о том, что в команде должна быть конкуренция, и пропуск этого матча станет для футболистов хорошим уроком. Вот, сыграют удачно на их позициях другие исполнители, и дисквалифицированные могут потерять место в основном составе. Посмотрим, как будет, но у нас есть, кем заменить выбывших из строя игроков. Все ребята соскучились по официальным поединкам, и им есть что доказывать…".

О проблемах со здоровьем Сидорчука:

"Сегодня он начнет работу с тренером по реабилитации. Надеюсь, его восстановление пройдет хорошо, и полузащитник быстро вернется в строй и будет готовиться к возобновлению чемпионата".

О прогрессе Яремчука:

"Считаю, что, даже находясь в аренде, он доказывал, что готов составить конкуренцию и играть в Динамо. Мы видим его отношение к работе, старание всех молодых ребят, и нас это не может не радовать".