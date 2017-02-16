Украина

Главный тренер Днепра Дмитрий Михайленко заявил, что не отказался бы от Романа Зозули.

Ранее ФИФА разрешила вернуться форварду в Днепр, однако у клуба запрет на регистрацию футболистов из-за долгов.

"Любой тренер всегда будет рад видеть в своей команде игрока такого калибра, как Зозуля. Немаловажно, что Рома – прекрасный человек и настоящий лидер, который сейчас необходим Днепру", — начал тренер команды.

"Все-таки у нас доминирует молодежь, Ротаня и Кравченко мало, чтобы чувствовать какую-то уверенность. Для наших молодых ребят нужен лидер, а в атаке нам нужен более опытный исполнитель".

"Если все получится, мы будем просто счастливы", — рассказал Дмитрий Михайленко в эфире телеканала Футбол 1.