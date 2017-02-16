Украина

Нападающий Зирки Александр Якименко рассказал о том, как проходят сборы его команды, а также поделился мнением о грядущем сопернике в УПЛ — Днепре.

"Работаем в комфортабельных условиях, много тренируемся. Сборы — есть сборы. Все проходит в обычном режиме. Уже накопилась психологическая усталость, но все прекрасно понимают, что лучше тренироваться здесь, чем дома на синтетических полях", — начал форвард.

"Контрольные матчи с Црвеной Звездой (2:6) и Партизаном (0:4)? Во-первых, стоит отметить соперника, ведь те команды, с которыми мы играли, представляют свою страну в еврокубках".

"Во-вторых, мы подошли к матчам на разных стадиях подготовки. У них была — одна задача, у нас — другая. В этот момент у нас была пиковая нагрузка, а у соперников вскоре стартует чемпионат".

"Днепр? Оставшиеся до матча 10 дней будем непосредственно готовиться к игре. В Днепре собраны перспективные молодые футболисты, некоторые даже в сборную Украины вызываются. Плюс ряд опытных исполнителей, которые ведут игру. Нужно тщательно подготовиться и показать свой максимум", — добавил Якименко.