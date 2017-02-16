Украина

Нападающий Днепра Денис Баланюк отметил старания каждого футболиста команды.

"Каждый день прогрессируем, становимся лучше. На пользу идет каждый день", — сказал Баланюк в комментарии телеканалу Футбол 1.

"Толком состав не поменялся, много ребят не ушли. Лучкевич, разве что, и то он полсезона не играл… Еще Близниченко".

"Есть игроки, которые прогрессируют, хотят попасть в состав, у каждого есть шансы, поэтому все стараются".

Первый официальный матч после зимней паузы Днепр проведет 26 февраля. Соперник — Зирка.