В рамках товарищеского матча Заря свела вничью поединок с карагандинским Шахтером (1:1).
ЗАРЯ, ФОТО БОГДАНА ЗАЙЦА, FOOTBALL.UA
16 февраля 2017, 17:24
Заря — Шахтер 1:1
Голы: Кадимян, 38 — ?, 10
Заря: Шевченко (Левченко, 46), Форстер (Гречишкин, 67), Чечер, Соболь, Опанасенко (Сухоцкий, 46), Чайковский, Харатин (Липартия, 52), Петряк (Калитвинцев, 74), Бонавентуре (Паулиньо, 46), Любенович (Бабенко, 20, Шалфеев, 72), Кадимян (Безбородько, 60).
Шахтер (стартовый состав): Багинский, Габышев, Пикалкин, Тарасов, Борис, Скорых, Марко, Зошак, Сзоке, Милан, Тажимбетов.