Украина

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поведал о различиях в тренировочных процессах Шахтера и Динамо, отметил важность диалога с тренерами этих команд, а также не стал исключать, что в сборной Украины могут появиться новые футболисты.

Напомним, недавно Шевченко посетил тренировочные лагеря Шахтера и Динамо. В интервью официальному сайту ФФУ наставник сборной Украины поделился своими впечатлениями от этих поездок.

"Это была очень полезная информация. Два с половиной месяца перерыва в футболе – большой срок. Надеемся, что в следующем году нам удастся запланировать и согласовать со всеми клубами проведение зимних сборов национальной команды. В этом году мы только посетили сборы ведущих клубов. Есть много информации, очень приятно, что и Шахтер, и Динамо пошли нам на встречу: у нас замечательный диалог и полное взаимопонимание с главными тренерами этих команд", — начал Шевченко.

"У этих команд вообще разные тренировочные подходы, однако, конечно, сроки возобновления сезона очень важны. Я вижу, что Паулу Фонсека уже начал целенаправленную подготовку к противостоянию с Сельтой в Лиге Европы. Мы желаем удачи нашей команде в этих матчах. Понятно, что игрокам всегда тяжело входить в новый сезон со столь ответственных игр. В то время как у испанцев чемпионат не прерывался, и они играют каждую неделю. А в Динамо сейчас много украинской молодежи, на которую Сергей Ребров делает ставку. Нас, как тренеров сборной, это не может не радовать".

"Потенциальные новички в сборной? До игры с Хорватией еще больше месяца, и выделять игроков по позициям можно будет накануне нашего сбора. Дорога в сборную открыта всем украинцам. То, сколько у нас новичков было осенью, является безоговорочным тому подтверждением".