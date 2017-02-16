В рамках товарищеского матча одесский Черноморец минимально обыграл латвийский Спартак (2:1).
ЧЕРНОМОРЕЦ, ФОТО БОГДАНА ЗАЙЦА, FOOTBALL.UA
16 февраля 2017, 18:39
Черноморец — Спартак Юрмала 2:1
Голы: Азацкий, 14, Ковалец, 50 — Казачек, 90+1 (с пенальти)
Черноморец: Каневцев, Азацкий (футболист на просмотре, 68), Мартыненко, Люлька, Каплиенко, Смирнов (Мусолитин, 68), Андриевский (футболист на просмотре, 68), Кабаев, Коркишко (Данченко, 68), Ковалец (Барилко, 68), Элиас (Хобленко, 68).
Спартак (стартовый состав): Неругалс, Балинс, Симунович, Стуглис, Беренфелдс, Пушняков, Дзеринс, Мордатенко, Казачек, Коржанс, Козлов.
На замену выходили — Русин, Габелок, Арутюнян.
Предупреждение: Каплиенко