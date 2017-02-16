Полузащитник Михаил Сергийчук и форвард Сергей Гринь подписали трудовые соглашения c Олимпиком.
olimpik.com.ua
16 февраля 2017, 18:59
О подписании Олимпиком Сергийчука стало известно еще в начале февраля. Тогда об этом сообщил наставник команды Роман Санжар.
Теперь официальный сайт донецкой команды отрапортовал о заключении с Сергийчуком двухлетнего соглашения. Ряды команды он пополнил на правах свободного агента. Его последним клубом был Верес.
Кроме того, Олимпик договорился с Шахтером о продлении арендного соглашения форварда Сергея Гриня до конца текущего сезона.
В текущем сезоне Сергийчук провел за Верес 17 матчей в Первой лиге и забил 4 гола. Гринь, в свою очередь, сыграл за Олимпик 10 матчей в УПЛ и забил 2 гола.