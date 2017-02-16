Украина

Полузащитник Михаил Сергийчук и форвард Сергей Гринь подписали трудовые соглашения c Олимпиком.

О подписании Олимпиком Сергийчука стало известно еще в начале февраля. Тогда об этом сообщил наставник команды Роман Санжар.

Теперь официальный сайт донецкой команды отрапортовал о заключении с Сергийчуком двухлетнего соглашения. Ряды команды он пополнил на правах свободного агента. Его последним клубом был Верес.

Кроме того, Олимпик договорился с Шахтером о продлении арендного соглашения форварда Сергея Гриня до конца текущего сезона.

В текущем сезоне Сергийчук провел за Верес 17 матчей в Первой лиге и забил 4 гола. Гринь, в свою очередь, сыграл за Олимпик 10 матчей в УПЛ и забил 2 гола.