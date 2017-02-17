Украина

Бразильский нападающий Рожерио Алвес усилил состав львовских Карпат.

Как информирует телеканал Футбол 1, Алвес заключил со Львами контракт до конца текущего сезона.

21-летний форвард пополнил ряды украинского клуба на правах свободного агента.

"Я очень рад оказаться в Карпатах, в этой команде есть у кого учиться. На тренировках особенно выделяются Худобяк и Ксенз. Хочу как можно быстрее сыграть официальный матч за Карпаты и помочь команде подняться по турнирной таблице", — поделился своими эмоциями Алвес от перехода.

Напомним, что Рожерио уже провел за Карпаты ряд товарищеских матчей и забил 1 гол.

Отметим, что в Карпаты Алвеса трудоустроил экс-игрок львовского клуба Батиста.