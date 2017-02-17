Сталь на турецких сборах сыграла вничью Черкасский Днепр (1:1).
Сталь сыграла на сборах с Днепром, fcstal.com
17 февраля 2017, 12:31
Сталь — Черкасский Днепр 1:1
Голы: Э.Малакян, 69 — Старчоус, 42
Сталь: Бандура, Кузык, Малакян, Месхи, Довгий, Климчук, Ульянов, Кравченко (Ищенко 46), Воронин (Павлюк 65), Дебелко, Комвалиус
Черкасский Днепр: Будюк (Панченко 46), Балан (Синегуб 31, Шведенко 80), Семенина (Сторчоус 31), Тарасенко (Балан 46), Гончаренко, Крамар (Шурубура 31, Шопин 67), Ямполь (Семенина 46), Скепский (Савченко 46), Бушман (Крамар 46), Ковпак (Маик 46), Цыбульник (Махарадзе 46)
Предупреждения: Климчук 15, Месхи 39, Ищенко 55 — Бушман 30, Кошка 66