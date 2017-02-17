Олимпик — Динамо Тб 0:1

Гол: Микендазе, 49

Олимпик: Махарадзе — Парцвания (Олейник, 71), Эммерсон, Гришко, Немчанинов, Цымбалюк, Богданов (Хомутов, 46), Моха, Сергийчук (Мышенко, 46), Гринь (Гуиччи, 60)

Предупреждения: Богданов, Цымбалюк, Немчанинов, Сергийчук

Удаления: Эммерсон, 29 — Татадзе, 29 

Стоит отметить, что для подопечный Романа Санжара данная встреча стала последней для дончан в Турции. 