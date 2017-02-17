В рамках учебно-тренировочного сбора, проходящего в Турции, донецкий Олимпик проиграл тбилисскому Динамо (0:1).
olimpik.com.ua
17 февраля 2017, 18:15
Олимпик — Динамо Тб 0:1
Гол: Микендазе, 49
Олимпик: Махарадзе — Парцвания (Олейник, 71), Эммерсон, Гришко, Немчанинов, Цымбалюк, Богданов (Хомутов, 46), Моха, Сергийчук (Мышенко, 46), Гринь (Гуиччи, 60)
Предупреждения: Богданов, Цымбалюк, Немчанинов, Сергийчук
Удаления: Эммерсон, 29 — Татадзе, 29
Стоит отметить, что для подопечный Романа Санжара данная встреча стала последней для дончан в Турции.