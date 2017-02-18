Украина

Защитник Динамо Николай Морозюк оценил работу клуба на зимних сборах.

В последнем контрольном матче Динамо обыграло Стремгодсет со счетом 2:0.

"Хорошо, что удалось завершить сборы на положительной ноте. Было проделано много полезной работы, были как хорошие моменты, так и ошибки, не всегда удавалось выигрывать в контрольных матчах. Но это нормально, ведь мы играем под нагрузками, на фоне усталости. Самое главное сейчас не растерять то, что было наработано за два сбора, и в хорошей форме подойти к первому официальному матчу с Зарей", — заявил Морозюк в интервью клубной пресс-службе.

"Физическое состояние? Пока тяжеловато, конечно, особенно в последние минут двадцать. Но игра на игру не похожи. Повторюсь, это тренировочные сборы, самое главное – через неделю быть в оптимальных кондициях".

Матч 19-го тура УПЛ Заря – Динамо состоится 25 февраля. Киевлянам в этой встрече точно не поможет нападающий Жуниор Мораес, заработавший пятиматчевую дисквалификацию за грубость в игре с Шахтером.