Украина

Голкипер Карпат Евгений Боровик рассказал о подготовке команды ко второй части сезона.

Первую часть сезона Боровик провел в Черноморце, после чего перебрался в Карпаты.

"Сборы прошли успешно. У нас было задание подготовиться к чемпионату – думаю, мы его выполнили. Провели много поединков, проверили несколько тактических схем, наиграли состав. Все прошло в рабочем режиме", — цитирует Боровика официальный сайт Карпат.

"Ничего особенного не было, меня сложно чем-то удивить. Распорядок примерно одинаковый – проснулся, позавтракал, потренировался и т.д. Фактически, сборы – как день сурка. Каждый день одно и то же".

"В Карпатах хороший коллектив. Много молодежи, хотя и опытных ребят хватает. Нет никаких проблем или недопонимания – все хорошо друг к другу относятся. Только позитив и ничего лишнего".

"Все вратари у нас очень сильные. Мне нравится работать в такой компании. Взять, к примеру, Ивана Силецкого – огромный потенциал у парня. У Пидкивки тоже прекрасные данные. Только хорошие слова могу сказать и про Мысака. Все ребята достойные".

Боровик в новой команде может дебютировать в матче против своего бывшего коллектива – Черноморца.

"Я постоянно нахожусь на связи с ребятами, с Александром Бабичем, с тренерским штабом. Мы трудились над одной задачей в Черноморце и остались друзьями. Сейчас у каждого своя дорога, мы по разные стороны баррикад. Говорим о разных вещах, но тему будущей игры еще не затрагивали".

Встреча Черноморец – Карпаты состоится 26 февраля.