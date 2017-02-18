Украина

Полузащитник Карпат Амбросий Чачуа подвел итоги тренировочного сбора команды.

После более, чем четырехнедельного сбора, Карпаты возвратились во Львов и вскоре возобновят подготовку к матчу с Черноморцем.

"Мы провели хорошую, плодотворную работу на сборах. На первом сборе закладывали фундамент физической готовности. Тренировки были сложнее и интенсивнее. На втором больше внимания уделили тактике, наигрывали разные комбинации. Олег Анатолиевич просит, чтобы мы играли низом, обращает внимание на качество, точность, силу передач", — рассказал Чачуа официальному сайту Карпат.

"Все спарринги провели на хорошем уровне. Последняя игра оставила неприятный осадок, но главное – брать очки в чемпионате. Последний матч против датчан проводили уже на фоне усталости. Повторюсь, сборы выдались хорошими, мы стали более сыгранными. С каждым днем все больше и больше понимаем друг друга и требования тренера. Попытаемся показывать качественную игру в чемпионате и приносить радость нашим болельщикам".

"Получили три выходных. Уже на этой неделе начинаем подготовку к первому официальному матчу в новом году – против Черноморца. Настрой уже значительно лучше, ведь сложный период тренировочных сборов позади. Сейчас все рады, ведь вернулись домой и проведут выходные со своими семьями и близкими. Так что к игре против Моряков подойдем в отличном настроении".

Встреча Черноморец – Карпаты состоится 26 февраля.