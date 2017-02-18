Украина

Киевское Динамо завершило второй этап подготовки к весенней части текущего сезона.

В субботу, 18 февраля, киевского Динамо завершилося второй учебно-тренировочный сбор в Испании и вернулось в Киев.

Воскресенье в расписании Динамо – выходной день, а уже с понедельника бело-синие начнут планомерную подготовку к первому официальному поединку в 2017 году против луганской Зари, который состоится 25 февраля в Запорожье.

Свой второй зимний сбор команда Сергея Реброва провела в испанской Марбелье, где сыграла семь контрольных матчей. Всего одержано пять побед, два матча завершились ничьей, разница мячей – 13:3.