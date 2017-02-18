Зирка обыграла швейцарский Оберваллисом (3:0) в товарищеском матче на Кипре.
Зирка разгромила команду со Швейцарии, fczirka.com.ua
18 февраля 2017, 21:40
Оберваллис (Натерс, Швейцария) — Зирка (Кропивницкий) 0:3
Зирка: Солдатенко Вадим, Полегенько Павел (95 Попов Роман, 60), Фатеев Дмитрий (23 Маткобожик Александр, 83), Кучеренко Александр (б / н. Нельсон Фернандо Медейрос, 60), Бацула Андрей, Лупашко Владислав (к / к) (27 Дрышлюк Кирилл, 80), Загальский Игорь (29 Жуков Никита, 76), Чичиков Алексей (Акименко Александр, 46), Ситало Артем (б / н. Драченко Максим, 68), Щедрый Артем, Эсеола Адеринсола Хабиб
Голы: Бацула (21), Эсеола (31), Бацула (86, с пенальти).
Предупреждение: Фатеев Дмитрий (41).