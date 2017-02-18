Волынь в товарищеском матче уступила ГКС Катовице (0:2).
Волынь, fcvolyn.net
18 февраля 2017, 23:39
Луцкая Волынь уступила ГКС Катовице (0:2) в товарищеском матче на турецком сборе. Катовице — команда второго польского дивизиона, в данный момент занимает второе место в чемпионате.
Волынь - ГКС Катовице 0:2
Голы: Зейдлер, 54, Прокич, 74
Волынь: Кичак (А. Марчук, 46), Романюк (Тракало, 46), Логинов (Мелинишин, 46), Р.Никитюк (Марушка, 46), Шаповал (Бескоровайный, 46), Задецкий (О. Марчук, 46 ), Мемешев (Тимошенко, 46), Чепелюк (А.Никитюк, 46, Ляшенко, 70), Дудик (Шандрук, 46; Нич, 75), Диденко (Горопевшек, 46), Петров (Могила, 46)