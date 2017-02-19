Днепр провел заключительный поединок на подготовительных сборах в Турции.
ФК Днепр, fcdnipro.ua
19 февраля 2017, 17:00
Днепр одержал победу в заключительном товарищеском матче на подготовительных сборах в Турции, обыграв грузинский клуб Дила.
В составе днепрян трижды отличился Артем Довбик.
Днепр (Украина) – Дила (Грузия) 3:1
Голы: Довбик, 10, 26, 34 – Леонардиньо, 18
Днепр: Лунин, Адамюк, Полевой (Влад, 59), Вакулко (Чеберко, 46), Кочергин, Довбик (Кожушко, 72), Ротань (Когут, 72), Нагиев (Баланюк, 46), 39, Сваток, Лопирёнок (Чеберячко, 72), Лунёв (Гоменко, 78).
Дила: Муджиришвили (Хайндрава, 46), Попхадзе (Гагошидзе, 46), Леонардиньо, Ноникашвили, Папава, Кивкитадзе, Али, Гаргузашвили (Квахадзе, 46), Леонардо (Чикаридзе, 46), Берети, Эту