Луганский клуб продолжает подготовку ко второй части сезона.
ФК Заря, zarya-lugansk.com
19 февраля 2017, 17:47
Заря потерпела поражение в товарищеском матче от белорусского клуба Торпедо-БелАЗ.
Отметим, что подопечные Юрия Вернидуба проведут свой следующий матч на подготовительных сборах 22 февраля. Соперником луганчан станет ФК Ширак из Армении.
Заря – Торпедо-БелАЗ 0:2
Голы: Хачатурян, 16 (с пенальти), Афанасьев, 18.
Заря (1 тайм): Алексей Шевченко, Эдуард Соболь, Вячеслав Чечер, Рафаэль Форстер, Артём Сухоцкий, Руслан Бабенко, Игорь Чайковский, Джаба Липартия, Иван Петряк, Деннис Бонавентуре, Гегам Кадимян.
Заря (2 тайм): Алексей Шевченко, Эдуард Соболь, Вячеслав Чечер, Рафаэль Форстер (Егор Шалфеев, 68), Артём Сухоцкий (Евгений Опанасенко, 68), Дмитрий Гречишкин, Игорь Чайковский, Паулиньо, Желько Любенович, Иван Петряк (Владислав Калитвинцев, 76), Гегам Кадимян (Владислав Кулач, 78).
Торпедо-БелАЗ: Фомичев, Панковец, Имереков, Клопоцкий, Оганнисян, Асани, Хачатурян, Шаповал, Зубович, Афанасьев, Скавыш.
На 22-й минуте Рафаэль Форстер не реализовал пенальти.