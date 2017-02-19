Украина

Экс-защитник Ворсклы Сергей Симинин усилит состав Александрии.

Об этом заявил наставник Александрии Владимир Шаран.

"В понедельник Симинин приедет в Александрию. Я с радостью воспринял эту новость, что он хочет играть за нашу команду. Он опытный футболист, бесспорно станет хорошим помощником нашей команде", — цитирует Шарана официальный сайт Александрии.

Напомним, последним клубом Симинина была полтавская Ворскла, которую игрок покинул в декабре минувшего года.

В текущем сезоне Симинин провел за полтавскую команду 12 матчей в УПЛ.