Украина

Генеральный директор Днепра Андрей Стеценко поблагодарил возрастных футболистов команды, которые не покинули коллектив.

"Ребята прониклись мыслью помочь команде, все-таки реально понимали, что будет очень сложно молодым футболистам, если еще и они покинут коллектив, особенно это касается Руслана Ротаня, он себя проявил как истинный днепрянин, как истинный капитан команды. В трудную минуту он решил подставить плечо. Несмотря на то, что ему уже 35 лет он все равно продолжает играть, продолжает быть вожаком на поле, лидером на поле", — сказал Стеценко.

"Это касается не только его, но и Жени Чеберячко, Сережи Кравченко. Они не стали искушаться сравнительно большими деньгами в других клубах, решили остаться в ставшем для них родном клубе, подставить плечо и поучаствовать в становлении клуба и развитии команды".

"Мы им может сказать только огромное спасибо за то, что они остались и передают свой опыт молодежи. Это было их решение, за что им большое уважение".

Напомним, что из-за больших финансовых проблем Днепр покинули ряд основных футболистов, а также наставник команды Мирон Маркевич.