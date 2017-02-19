Украина

Наставник Черноморца Александр Бабич подвел итоги зимних сборов.

17 февраля Черноморец завершил подготовку ко второй части сезона и вернулся из Турции в Украину.

"Сборы получились, весь объем работы выполнили и провели очень хорошие спарринги. Что-то получалось, что-то не получалось, но в целом отношение ребят радует", — сказал Бабич.

"Заложили фундамент и хорошо поработали над техникой. Также радует, что заканчиваем сбор без травмированных, что говорит о правильном тренировочном процессе и правильном восстановлении".

"Приятно, что растут молодые ребята, выдерживают нагрузки те же Мусолитин и Норенков", — добавил тренер.