Наставник Черноморца Александр Бабич подвел итоги зимних сборов.
АЛЕКСАНДР БАБИЧ, ФК ЧЕРНОМОРЕЦ
19 февраля 2017, 19:31
17 февраля Черноморец завершил подготовку ко второй части сезона и вернулся из Турции в Украину.
"Сборы получились, весь объем работы выполнили и провели очень хорошие спарринги. Что-то получалось, что-то не получалось, но в целом отношение ребят радует", — сказал Бабич.
"Заложили фундамент и хорошо поработали над техникой. Также радует, что заканчиваем сбор без травмированных, что говорит о правильном тренировочном процессе и правильном восстановлении".
"Приятно, что растут молодые ребята, выдерживают нагрузки те же Мусолитин и Норенков", — добавил тренер.