Украина

В рамках товарищеского матча подопечные Виталия Кварцяного проиграли казахстанскому Иртышу (1:2).

Волынь — Иртыш 1:2

Голы: Дудик, 26 — Джа Джедже, 37, Бандо, 57

Волынь: Кичак, Романюк (Шандрук, 70), Горопевшек (Марушка, 80), Мелинишин, Задерецкий (Бескоровайный, 60), Р.Никитюк (Тракало, 85), Тетеренко (Тимошенко, 80), Ляшенко (А.Никитюк, 60), Дудик (Дмитренко, 70), Мемешев, Петров (Могиль, 66)

Отметим, что этот поединок стал для Волыни заключительным на сборах в Турции.

Уже 25-го февраля Волынь сразится с Александрией в рамках 19-го тура УПЛ.