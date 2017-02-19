Украина

Главный тренер Зари Юрий Вернидуб отметил важность правильного рациона футболистов.

"Все достаточно серьезно отнеслись к этим сборам по готовности. Остается за малым. Остается только себя готовить. Как я им говорю, кроме основных тренировок, есть еще скрытые", — начал Вернидуб.

"Когда футболист следит за собой на территории базы, но и вне этой территории".

"Когда футболист хорошо спит и высыпается, когда он правильно питается, не просто питается, а правильно питается. Когда он без тренеров ходит и следит за своим фитнесом, то есть относится к своему телу правильно".

Напомним, из Турции Заря вернется 23 февраля, а уже через два дня команда сразится с Динамо в рамках 19-го тура УПЛ.