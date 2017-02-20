Украина

Аргентинский форвард Шахтера Густаво Бланко-Лещук заявил о желании играть за сборную Украины.

"Я хочу играть за сборную Украины, но в том случае, если не будет возможности сыграть за сборную Аргентины", - заявил Бланко-Лещук.

"Какая-то связь с Украиной у меня есть, ведь у меня были предложения из Испании и Бразилии, но моя семья решила ехать в Украину. И мы ни разу не пожалели о своем выборе"

Густаво Бланко-Лещук перешел в Шахтер зимой 2017 года из львовских Карпат. Дебютный гол за Горняков он забил в ворота Сельты в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (1:0).