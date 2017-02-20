Главный тренер Зари Юрий Вернидуб рассказал о изменениях в составе, которые ждут луганский клуб.
Юрий Вернидуб, shakhtar.com
20 февраля 2017, 09:09
"Мы не будем что-то глобально менять в команде. На сборах преимущественно работали над контролем мяча и позиционными атаками", — начал Вернидуб.
"У нас были сильные фланги, но я не могу сказать, что сейчас они стали намного слабее. Мы восполним потерю Караваева в лице Бонавентуре, Паулиньо или Калитвинцева"
"Летом заканчиваются арендные соглашения у Петряка, Соболя и Гречишкина. Будем заранее думать об этом и искать игроков на эти позиции"
"Нужно удержаться в шестерке, а потом уже в третьем круге будет борьба не на жизнь, а на смерть, потому что все хотят участвовать в еврокубках", — подытожил украинский специалист.
Заря вернется со сборов в Турции 23 февраля, а уже через два дня команда сразится с Динамо в рамках 19-го тура УПЛ.