Украина

Генеральный директор Днепра Андрей Стеценко поделился мнением о будущем клуба.

"Мы все надеемся, что Днепр не прекратит существование, но мы также отдаем себе отчет, в какой ситуации находимся. Сейчас Днепр под реальной угрозой перевода в Первую лигу", — заявил Стеценко.

"Многое зависит от нашего главного акционера и его дальнейшей стратегии. Мы работаем, надеемся и верим, что Днепр будет жить"

"Если же мы вылетим решением ФИФА или не пройдем аттестацию в УПЛ или вылетим по спортивному принципу — примем это и будем играть в Первой лиге", — добавил гендиректор Днепра.

Отметим, что из-за больших финансовых проблем Днепр покинули ряд основных футболистов, а также наставник команды Мирон Маркевич.

Днепр имеет 6 очков в Премьер-лиге после 18 туров. Первый матч после зимнего перерыва днепряне сыграют с Зиркой 25 февраля.