Украина

Исполняющий обязанности главного тренера Днепра Дмитрий Михайленко рассказал о готовности своей команды к весенней части чемпионата.

"Мы потеряли двух фланговых игроков. У нас их и так было трое: Лучкевич, Близниченко и Лунев. Это те люди, которые играли на этих позициях постоянно. Сейчас же остался один Максим Лунев. Потому нам нужно как-то видоизменять свою игру с учетом того, что у нас нет фланговых игроков. Пока мы в поиске, потому думаю, что по ходу сезона мы будем искать свою лучшую игру", — заявил Михайленко.

"Сейчас у нас цель одна. Нам осталось лишь два шага до Кубка Украины. Поэтому мы должны отдать все силы, что б завоевать его. Какая будет жеребьевка нам сложно сказать, но кто бы ни попался, мы отдадим все силы, что бы попасть в финал. Потому что финал это достижение для любого"

"Что касается Чемпионата, да нам тяжело, хоть мы и омолодились, но все ребята амбициозные. Значит, будем ставить задачу побеждать в каждом матче. Уже ясно, что мы будем в нижней половине таблице, теперь нужно сделать все, что б сохранить место в Премьер Лиге", — добавил наставник Днепра.

Днепр имеет 6 очков в Премьер-лиге после 18 туров. Первый матч после зимнего перерыва днепряне сыграют с Зиркой 25 февраля.