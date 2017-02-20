Украина

Футбольный клуб Шахтер в 2016 году пополнил государственную казну Украины на 426 млн 32 тысячи грн.

"В 2016 году ФК «Шахтер» заплатил в государственный бюджет Украины 426 миллионов 32 тысячи гривен налогов. Основная доля налоговых платежей пришлась на единый налог с доходов физических лиц", — гласит заявление клуба.

За пять последних лет клуб пополнил государственный бюджет на 1 миллиард 366 миллионов 474 тысячи гривен.

В нынешнем сезоне Горняки уверенно лидируют в чемпионате Украины (13 очков преимущества перед Динамо после 18 туров), в четвертьфинале Кубка Украины сыграют с Полтавой, а в 1/16 финала Лиги Европы сражаются с Сельтой (первый матч завершился победой Горняков 1:0).