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Форвард Шахтера Густаво Бланко-Лещук рассказал о своих достоинствах, а также поведал о стремлении остаться в истории донецкого клуба.

Густаво Бланко-Лещук перебрался в Шахтер этой зимой из Карпат.

"Касательно игры, я во всем неплох, если честно. Могу забить головой, любой ногой, иду в обводку. Но каждый день должен совершенствоваться. Фонсека просит меня, чтобы я всегда высоко прессинговал соперника, а когда мяч отобран, тренер требует в одно касание через партнера разворачиваться лицом к воротам. Мне все равно, как забивать: ногой, головой, коленом. Я нападающий и должен забивать. Мне предстоит много к чему привыкнуть. Я стараюсь внимательно слушать указания и советы Фонсеки", — сказал Бланко-Лещук.

Аргентинский форвард уже дебютировал за Горняков в официальном матче. Случилось это на прошлой неделе, когда Шахтер на выезде обыграл Сельту в Лиге Европы — 1:0. Победный гол как раз на счету Густаво.

"В Карпатах я был вынужден общаться только через переводчика. Даже чтобы поговорить с главным тренером. Сейчас все проще, потому что понимаю почти все, что говорит Фонсека. Если бы не травма, в стартовом составе на матч с Сельтой вышел бы Факундо. А так появился шанс у меня. В жизни мы с Феррейрой хорошие друзья, и он очень помогает мне в адаптации, передает опыт".

"Я был спокоен и до игры, и во время нее. Главное было забить мяч, и я это сделал. Был уверен, что Марлос ударит раньше по воротам. И если вратарь отобьет мяч, я первым его подберу и добью в ворота. Потому побежал за ним. Но Марлос решил обводить вратаря, попал в защитника, и я был тут как тут. Это пока самый главный гол в моей карьере".

"Если я не ошибаюсь, Луис Адриано забил за Шахтер 128 голов. Я попробую забить больше. Потому что стараюсь в каждом матче. И если мне это удастся, я смогу остаться в истории Шахтера".