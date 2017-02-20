Главный тренер Ворклы Василий Сачко поведал о насущных проблемах.
ВАСИЛИЙ САЧКО, ФОТО ОЛЕГА ДУБИНЫ, FOOTBALL.UA
20 февраля 2017, 16:44
Напомним, ранее из-за больших долгов по заработной плате Ворсклу покинул ряд основных исполнителей.
"Есть задолженности. Да, они накопились за несколько месяцев, но все вопросы решаемы. По крайней мере, по словам руководителей, и у меня нет повода им не верить", — сказал Сачко.
"Люди многое делают, интересуются. Уже много сделано, финансовые вопросы уже сегодня выравниваются. Делаются немаленькие шаги для урегулирования этой ситуации. Я уверен в том, что в ближайшее время мы будем заниматься исключительно футболом".
"Наверное, 2016-й год был самым тяжелым в жизни. Давление, вопросы, неопределенность. Это все мешало ребятам играть и выкладываться на поле".
"По сравнению с прошлым годом у нас сейчас другая команда, ушло 10 человек. Ушли те, кто выходил в стартовом составе. Со всеми лично общались, кто-то не захотел, кого-то мы не захотели, но у многих из них не было мотивации".
"На сегодняшний день средний возраст команды 23,7 лет. У нас 9 ребят молодых, которые еще вчера играли за дубль".