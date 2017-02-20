Украина

Нападающий Днепра Артем Довбик подвел итоги сборов команды.

"Чувствую ли, что сейчас нахожусь в хорошем состоянии? Да, действительно. Раньше получалось, что я не мог пройти полностью сборы. То был в дубле, то в первой команде, то в Волынь ездил. А сейчас прошел подготовку полностью с командой и чувствую себя очень хорошо", — цитирует Довбика официальный сайт Днепра.

На просьбу об оценки сборов игрок ответил так: "Мы много работали над тактикой. Хорошо подготовились, и, надеюсь, сумеем воплотить все замыслы в официальных матчах. Что касается физических нагрузок, то, как таковые, они не были такие уж сильные. Но вместе с тем тренировки были интенсивные. Приятно, что они состояли из многих игровых упражнений".

"Чего жду от второй части сезона? Хотелось бы забить пару голов. Нам, молодым игрокам, нужно набраться опыта. Будем стараться в каждом матче проявить себя с наилучшей стороны".

Также игрок поделился мнением относительно своего вызова в национальную сборную Украины:

"Молодых игроков нечасто вызывают в национальную сборную. Очень хочется играть, забивать и возвращаться в главную команду страны. Мне там очень понравилось".